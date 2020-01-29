Что известно о новой заместительнице главы ЛОВГА: подробности

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай назначил своим новым заместителем Наталью Романенко, которая до назначения работала председателем Приазовской районной госадминистрации (Запорожье) и занималась бизнесом вместе со своим мужем.

Официальное распоряжение по телефону 32-К уже обнародовано на официальном сайте обладминистрации, передает Depo.Донбасс.

«Назначить Романенко Наталью Анатольевну на должность заместителя председателя облгосадминистрации с должностным окладом согласно штатному расписанию», — говорится в тексте распоряжения от вчера, 28 января.

Как свидетельствует декларация Романенко, она является собственником недвижимости в некоторых населенных пунктах Приазовья: речь идет о двух квартирах в пгт Приазовское (приобретенные в 2003 и 2008 годах). В этом же населенном пункте Романенко стала совладелицей (50%) комплекса сооружений: это здания магазинов в Строгановке, Анновке и Прудентово, а также зданий магазинов-баров в Богдановке и Анновке. В 2011 году она стала обладательницей еще одного магазина в Прудентово.

Семья Романенко владеет тремя земельными участками в Приазовье. Владельцем всех участков является муж Натальи — Иван Романенко. Ему также принадлежит квартира в райцентре (приобретена в 2013 году), два здания магазинов (2013 и 2014 годов), а также здание хлебозавода (приобретено в 2013 году). В Приазовье у семьи Романенко есть еще одна квартира, владельцем которой является Иван Романенко, а в декларации его жены Натальи говорится, что тип права собственности определен как «пользуется муж».

В аренде у семьи — три земельных участка общей площадью 5000 898 «квадратов». Судя по декларации чиновницы, ездит она на BMW X5 2008 года выпуска. Стоимость авто на момент приобретения 400 000 гривен. У мужа — грузовой Volkswagen Caddy стоимостью 100 000, грузовик МАЗ по такой же цене, прицеп по 10000 и экскаватор — 50.

В декларации Романенко указано, что заработная плата, полученная по основному месту работы (предыдущему месту работы за прошлый год), составила 368 000 880 гривен. Доход от занятия предпринимательской деятельностью мужа — 220 000 800 и доход семьи от предоставления имущества в аренду — 200 000 550 гривен.