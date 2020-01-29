«Экс-министр ДНР» сдался СБУ. ВИДЕО

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров угольной промышленности ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Псевдочиновник регулярно посещал заседания «правительства ДНР» и принимал активное участие в формировании внутренней политики «профильного министерства». Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий уледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области», — сказано в сообщении.

Как сказано, после отстранения от должности злоумышленник начал в «ДНР» собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в «правительстве» псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ.

«Сразу после вывода из так называемой «ДНР» он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти». Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. «Экс-министр» также показал причастность госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области как «советников», в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики», — отметили в пресс-центре.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на «руководящих должностях ДНР».