Каким параметрам должна соответствовать машина для такси?

Стать таксистом сегодня можно буквально за 5 минут. Для этого достаточно зарегистрироваться в одном из онлайн-сервисов. Правда, предварительно рекомендуется изучить нюансы этой профессии.

Доход таксиста зависит от многих факторов и интенсивность и количество заказов не относится к основным. Главное – не переплатить слишком много за ремонт, сервис и ежедневное обслуживание своего транспортного средства, которое должно забирать меньше, а приносить в бюджет больше.

Тот, кто хочет выбрать машину для работы, должен понимать, что на технику оказывается большая нагрузка. Связано это не только с износом двигателя, подвески или кузовных элементов.

Таксисты чаще всего сталкиваются с повреждениями интерьера салона. Замена даже одного кресла или небольшого куска обшивки может серьезно ударить по карману. Поэтому нужно выбирать машину, которая не станет нагрузкой на бюджет и поможет всегда оставаться в плюсе даже при малой активности клиентов.

Какие детали берутся в расчет?

Пользователю нужно ориентироваться на несколько основных нюансов:

Цена и доступ к комплектующим. Если те же элементы салона стоят слишком дорого, нет смысла тратиться на эту технику. Через 2-3 месяца автовладелец поймет, что он не может заработать столько, чтобы постоянно поддерживать автомобиль в хорошем и работоспособном состоянии.

Уровень расхода смазочных составов. Это относится как к бензину, так и к моторному маслу, охлаждающей жидкости. При ежедневной эксплуатации расход смеси может быть слишком интенсивным. Все это нагрузит бюджет и приведёт к тому, что таксист ничего не заработает.

Выносливость двигателя и подвески. Эти параметры нужно изучать именно в городских условиях. Некоторые машины не ориентированы на постоянные передвижения по плохим дорогам и дворам с разбитыми парковками.

Комфорт и уют для клиентов. Тот, кто хочет развиваться и зарабатывать больше, должен создать максимально комфортные условия для пассажиров. В этой ситуации лучше ориентироваться на машины с просторным задним диваном, где легко уместиться сразу вдвоем или втроем.

Что придется ремонтировать чаще всего?

Уследить за состоянием салона практически невозможно. Первые потертости и рваные повреждения появятся уже через несколько недель работы. Однако внимание нужно уделять и кузовным изделиям.

Тот, кто ездит на машине постоянно и тем более в активном городском потоке, всегда подвержен риску локальных дорожно-транспортных происшествий. Царапина на кузове не сулит ничего хорошего. Лучше заранее задуматься о страховке или месте, где купить оригинальные детали можно за половину стоимости.

Не стоит забывать и о том, что машина нуждается в периодической проверке. Когда автомобиль задействуется на разных типах дорог, в разных условиях, нужно проводить периодический сход развал и настройку элементов ходовой части. Особенно тщательно это рекомендуется делать в преддверии зимнего сезона, когда город практически погружается в транспортный хаос.

Обычно для такси задействуются машины бюджетного класса от европейских производителей. Однако есть одно исключение. Речь идет о б/у премиумных иномарках, которые помогут автовладельцу зарабатывать уже на заказах класса люкс.

Сегодня в мобильных приложениях такси есть опция, при которой можно заказать не обычную иномарку, а эксклюзивный автомобиль с хорошей отделкой салона и продуманной медиа базой. Такие заказы стоят дорого и обычно предполагают долгосрочные путешествия в течение нескольких часов.