В ЛНУ имени Тараса Шевченко подтвердили создание кампуса в Северодонецке

У Луганского национального университета имени Тараса Шевченко назрела необходимость создания кампуса в Северодонецке, где будут располагаться административные и управленческие органы, а также некоторые специальности.

Об этом рассказал председатель ученого совета университета Виталий Курило, сообщает пресс-центр ЛНУ им. Т. Шевченко.

«Да, переезд состоится. Это один из элементов деятельности университета. Так случилось, что университет расположился в нескольких городах, но это не филиалы. Это структурные подразделения, которые будут выполнять полноценные функции Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Современный университет уже не требует создания одного кампуса, где будут учиться все студенты. Мы выбрали другую стратегию развития университета до возвращения в г. Луганск. Мы создаем различные кампусы в разных городах. На сегодняшний день возникла необходимость в создании еще одного кампуса в г. Северодонецк. Там будут находиться какие-то административные и управленческие органы, а также те специальности, которые не получают развития на этой территории», — рассказал он.

Также Виталий Курило отметил, что университет единственный в области выиграл проект «Интенсификация влияния учителей Луганской области на процессы примирения и установления мираˮ и получил грант на максимальную сумму 1, 5 млн евро.

«Проект рассчитан на 3 года. Он предусматривает создание современного центра на базе корпуса нашего университета в г. Рубежное, который будет объединять 12 районов и структурные подразделения нашего университета, которые находятся на Луганщине. На его базе будет проводиться подготовка или переподготовка учителей, связанная с вопросами войны, мира и влияния учителей на все эти процессы…Мы берем большое количество учителей из школ Луганской области, преподавателей университета и студентов старших курсов. С ними будут проводиться тренинги, мастер-классы, семинары, где научим людей быть неконфликтными, работать с населением, с детьми, чтобы снимать эту тематику воинственности. Нам надо менять настроения людей и строить единое государство, от Востока до Запада, в которой мы все жили бы и понимали, что Украина — это их Родина, наша единое государство», — сообщил глава ученого совета университета.

Виталий Курило подчеркнул, что данный проект благоприятно отразится на функционировании университета.

«Во-первых, мы привлекаем большое количество преподавателей и студентов. Во-вторых, университет получит материальное благо в виде ремонтов, а также литературу, будет создан современный издательский центр», — резюмировал Виталий Курило.