Завтра на Луганщине ожидается туман

В среду, 29 января, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями и дождь.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью от 4 0 тепла до 1 0 мороза, днем 1-6 0 тепла.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / Температура ночью 0-2 0 тепла, днем 4-6 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2 0 тепла, днем 4-6 0 тепла.