Полезные инфографики для решения важных вопросов переселенцев. ФОТО

Stabilization Support Services ( SSS ) в сотрудничестве с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины разработали ряд удобных инфографик о важных вопросах для внутренне перемещенных лиц Украины.

Об этом сообщается на сайте министерства

«Инфографики созданы для широкого распространения, в том числе на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда (КПВВ), которые также можно загрузить в формате PDF», — сказано в сообщении.

→ Средства на жилье внутренне перемещенным лицам — участникам АТО / ООС

→ Оформление справки о постановке на учет ВПЛ

→ Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты

→ оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу

→ Право на образование для внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополь

→ процедура пересечения административной границы с АР КРЫМ (для граждан Украины)

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