В Золотом-4 энергетики приступили к восстановлению поврежденной от обстрелов ЛЭП

Сегодня, 28 января, сотрудники «Луганского энергетического объединения» приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденной после обстрела линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ на одной из улиц Золотого-4 Попаснянского района.

Об этом сообщает пресс-служба «ЛЭО».

«Со стороны «ЛЭО» получено долгожданное согласие на поданную заявку по соблюдению «режима тишины» у Командующего объединенных сил, двустороннего Центра координации и контроля огня, Гражданско-военного сотрудничества и Гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ.

Будем надеяться, что «режим тишины» не будет нарушен и энергетикам удастся выполнить необходимые работы», — сказано в сообщении.

Напомним, что в Золотом-4 после повреждения линии электропередач в результате обстрела 18 января не было света. 19 января энергетики пытались провести ремонтные работы, однако вынуждены были покинуть данный участок из-за нарушения «режима тишины».