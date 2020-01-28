Пять районов и два города на Луганщине получили мобильные кейсы от УВКБ ООН: для чего они нужны

Их официально вручили заместитель представителя Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине Ноэль Калхун и председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

В частности, мобильные кейсы получили представители управлений социальной защиты населения Беловодского, Старобельского, Новоайдарского, Меловского, Марковского районов и городов Лисичанск и Северодонецк.

Глава области Сергей Гайдай поблагодарил международных партнеров за постоянную поддержку и отметил, что ожидает дальнейшее сотрудничество с УВКБ ООН для расширения социальной помощи для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых слоев населения.

«Я верю в прочность государства, в нашу Луганщину. У нас большой запас возможностей. Надеюсь на скорейшее окончание войны и продолжения возрождения и развития нашего региона вместе с вами », — подчеркнул он.

В свою очередь, Ноэль Калхун выразила готовность поддержать любые инициативы со стороны областной власти и отметила: «Я понимаю как это трудно людям, проживающим в отдаленных уголках области или на линии соприкосновения добираться в управление социальной защиты и по несколько часов находиться в очередях . Прежде всего, пенсионерам, лицам с инвалидностью, гражданам, которые пересекают КПВВ. Уверена, что эти кейсы помогут им предоставить своевременную и качественную помощь », — подчеркнула она.

Во время мероприятия она ознакомила присутствующих с мобильными кейсами. В каждый комплект входит принтер, картридж, ноутбук, мобильный Интернет, кардридер, сканер, концентратор и веб-камера.

Также Ноэль Калхун сообщила, что Интернет будет предоставлен бесплатно на три месяца.

Со своей стороны представители управлений социальной защиты населения области поблагодарили за помощь и отметили, что благодаря этим техническим устройствам социальное обслуживание населения, проживающего в отдаленных местах, будет более оперативным.