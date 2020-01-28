Луганский областной клинический онкодиспансер получил помощь от МККК

Луганский областной клинический онкологический диспансер получил от Международного комитета Красного Креста лекарства, перевязочные материалы и оборудование для инъекций. Это шестой комплект медикаментов, который Красный крест передал с августа 2018 года.

Об этом сообщает Департамент охраны здоровья Луганской ОГА.

Так, по результатам работы в 2018 году онкологический диспансер имел хирургическую активность в хирургических отделениях 77,2% (8 рейтинговое место среди 27 лечебных учреждений Украины, которые занимаются лечением новообразований), при этом средний койко-день одной госпитализации составил — 5,8, средний койко-день перед специальным лечением — 0,2, а средний дооперационный койко-день составил — 0,6.