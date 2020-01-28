Возле Трехизбенки задержали четверых граждан, которые на лодке незаконно переправились через Северский Донец

Вчера, 27 января, пограничники совместно с военнослужащими 93 омбр возле с. Трехизбенка Луганской области задержали четверых граждан, которые пересекли линию разграничения вне установленных пунктов пропуска. Трое мужчин и женщина на лодке переправились через р.Северский Донец.

Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ.

«По словам двух мужчин, жителей контролируемой части Донецкой области, они на неподконтрольной части Луганщины якобы посещали родственников. А вот мужчина и женщина, жители неподконтрольной Голубовки (бывшего Кировска), направлялись в г.. Северодонецк вне установленных контрольными пунктами въезда-выезда для получения социальных выплат», — сказано в сообщении.

Пограничники подчеркивают: такие самовольные переправы подвергают самих граждан опасности. Кроме того, по словам остановленных жителей, «форсирование» реки обошлось им в 100 грн с каждого для лодочников.

«Всего с начала года пограничники обнаружили 15 человек, которые пересекли лодками линию разграничения вне установленных пунктов въезда-выезда. Всех граждан привлекли к административной ответственности», — резюмировали пограничники.