Правозащитники рассказали, как подтвердить пенсионный стаж, если на справках «печати» непризнанных «республик»

Юристы «Донбасс SOS» посоветовали, что предпринять, если Пенсионный фонд требует подтверждения (льготного) стажа, а гражданин может предоставить только архивные справки с «печатями» непризнанных «республик».
Об этом сообщается на сайте организации.
Юристы предлагают поступить так:
«1) Вы подаете заявление в пенсионный фонд с требованием начислить Вам пенсию с учетом стажа, который указан в данных справках, с приложением их копий.
Хотим обратить внимание:
а) согласно ст.62 Закона Украины «Про пенсионное обеспечение», основным документом, который подтверждает стаж работы, является трудовая книжка. Если ее нет – документы, ее заменяющие, перечислены в постановлении № 637 от 12.01.1993. Таким образом, если у Вас на руках есть трудовая книжка или другие документы украинского образца, прилагайте к заявлению и их.
б) Наличие в реестре Пенсионного фонда сведений о том, что за Вас был уплачен работодателем страховой взнос, также является достаточным подтверждением наличия у Вас стажа, поэтому приложите к заявлению копию справки ОК-5, если интересующий Вас период в ней отражен.
2) В случае отказа Пенсионного фонда начислять Вам пенсию на основании того, что он не признает документы, выданные на неподконтрольных территориях Украины, Вы обращаетесь в административный суд. В иске сошлитесь на Постановление Верховного Суда от 22 октября 2018 года по делу № 235/2357/17 .
В этом постановлении Верховным Судом были применены так называемые «намибийские исключения»:
Що стосується доводів відповідача, викладених у запереченні на позов, в апеляційній та касаційній скаргах, про те, що довідки, видані на тимчасово окупованій території, не можуть бути взяті до уваги, суди першої та апеляційної інстанцій обґрунтовано виходили з того, що до вказаних правовідносин застосуванню підлягають так звані «намібійські винятки» Міжнародного суду ООН: документи, видані окупаційною владою, повинні визнаватися, якщо їх невизнання веде за собою серйозні порушення або обмеження прав громадян… При цьому, у виняткових випадках, визнання актів окупаційної влади в обмеженому контексті захисту прав мешканців окупованих територій ніяким чином не легітимізує таку владу.
Важно! При составлении иска укажите, что требуете начислить Вам пенсию с учетом данного стажа с момента ПЕРВОГО обращения в Пенсионный фонд со всеми документами»