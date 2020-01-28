Правозащитники рассказали, как подтвердить пенсионный стаж, если на справках «печати» непризнанных «республик»

Юристы «Донбасс SOS» посоветовали, что предпринять, если Пенсионный фонд требует подтверждения (льготного) стажа, а гражданин может предоставить только архивные справки с «печатями» непризнанных «республик».

Об этом сообщается на сайте организации.

Юристы предлагают поступить так:

«1) Вы подаете заявление в пенсионный фонд с требованием начислить Вам пенсию с учетом стажа, который указан в данных справках, с приложением их копий.

Хотим обратить внимание:

ласно ст.62 Закона Украины «Про пенсионное обеспечение», основным документом, который подтверждает стаж работы, является трудовая книжка. Если ее нет – документы, ее заменяющие, перечислены в постановлении № 637 от 12.01.1993 . Таким образом, если у Вас на руках есть трудовая книжка или другие документы украинского образца, прилагайте к заявлению и их. а) сог

б) Наличие в реестре Пенсионного фонда сведений о том, что за Вас был уплачен работодателем страховой взнос, также является достаточным подтверждением наличия у Вас стажа, поэтому приложите к заявлению копию справки ОК-5 , если интересующий Вас период в ней отражен.