Глава ЛОВГА прокомментировал данные электронной переписи населения

В Луганской области проживает на четверть меньше людей, чем показали данные электронной переписи населения по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Об этом сообщил глава Луганской областной ВГА, отвечая на вопрос hromadske.

«Официально, по моей информации, на подконтрольной части области проживает 650 000 постоянного населения. Зарегистрировано 200-250 тысяч переселенцев, но по факту проживают около 100 000 », — сказал глава облгосадминистрации.

По данным оценки численности наличного населения на Луганщине проживает 1 127 500 человек. Так, цифра, указанная в электронной переписи, выше данных председателя Луганской ОГА на 380 000 человек (33%).

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи состоянию на 1 декабря 2019-го, составляет 37 289 000 человек . Данные показаны без учета оккупированных территорий.