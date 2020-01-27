За неделю на Луганщине рыбоохранный патруль выявил 17 нарушений

В период с 16 января по 23 января 2020 Луганский рыбоохранный патруль задокументировал 17 нарушений природоохранного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, было составлено 12 протоколов — по ч. 3 ст. 85 КУоАП (нарушения правил рыболовства), один — по ч. 1 ст. 85-1 (изготовление, сбыт или хранение запрещенных орудий добычи объектов животного или растительного мира). Оформлено четыре акта обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

В течение недели рыбоохранные патрульные конфисковали 9 ед. запрещенных орудий лова, изготовленных из сеткоснастевого материала. Общий вес изъятых водных биоресурсов составила почти 3 кг. Наложено штрафов в размере 102 грн.

К примеру, 16 января на р. Айдар около с. Шульгинка, Старобельского района был составлен протокол по ч. 3 ст. 85 КУоАП за превышение количества крючков на водоеме общего пользования на одного рыбака. Наложен штраф в размере 51 грн.

17 января в ходе рыбоохранной работы на р. Деркул, вблизи пгт Беловодск найдено бесхозное имущество. Изъятое 8 ед. сетки, изготовленных кустарным методом. В сетях находилась рыба: судак — 1 ед., почти 3 кг и выпущена в естественную среду.

Составлено четыре акта обнаружения бесхозного имущества.

Напоминаем, что любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более № 10, мормышкой, наживной и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должно превышать пяти на рыболова, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство — не более десяти на человека. При этом суточная норма вылова рыбы составляет три кг на человека.