На Луганщине дедушка развращал свою малолетнюю внучку: в громком деле точку поставил Верховный суд

Верховный Суд согласился с позицией прокуратуры Луганской области и оставил без изменений приговор Троицкого районного суда Луганской области и постановление Луганского апелляционного суда, которыми жителя Троицкого района признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетнего ребенка) и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Во время судебного разбирательства доказана вина 65-летнего мужчины в совершении развратных действий в отношении своей 4-летней внучки в сентябре 2015 года.

Осужденный не согласился с назначенным наказанием суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. В 2017 году апелляционный суд оправдал его в связи с исчерпанием возможности получить достаточные доказательства для доведения его виновности.

Отстаивая свою позицию, прокуратура Луганской области добилась отмены незаконного постановления апелляционного суда, повторного апелляционного рассмотрения и признания мужчины виновным. В зале суда осужденный был взят под стражу.

Защитник обвиняемого снова обжаловал указанные судебные решения.

После длительных судебных разбирательств постановлением Верховного Суда от 15 января 2020 кассационная жалоба защитника оставлена ​​без удовлетворения, в деле поставлена ​​точка.