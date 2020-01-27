На Луганщине дедушка развращал свою малолетнюю внучку: в громком деле точку поставил Верховный суд

Верховный Суд согласился с позицией прокуратуры Луганской области и оставил без изменений приговор Троицкого районного суда Луганской области и постановление Луганского апелляционного суда, которыми жителя Троицкого района признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетнего ребенка) и приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.
Об этом сообщает прокуратура Луганской области
Во время судебного разбирательства доказана вина 65-летнего мужчины в совершении развратных действий в отношении своей 4-летней внучки в сентябре 2015 года.
Осужденный не согласился с назначенным наказанием суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. В 2017 году апелляционный суд оправдал его в связи с исчерпанием возможности получить достаточные доказательства для доведения его виновности.
Отстаивая свою позицию, прокуратура Луганской области добилась отмены незаконного постановления апелляционного суда, повторного апелляционного рассмотрения и признания мужчины виновным. В зале суда осужденный был взят под стражу.
Защитник обвиняемого снова обжаловал указанные судебные решения.
После длительных судебных разбирательств постановлением Верховного Суда от 15 января 2020 кассационная жалоба защитника оставлена без удовлетворения, в деле поставлена точка.comments powered by HyperComments