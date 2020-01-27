В северодонецких школах объявлен карантин

В общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета с 28 января 2020 г.. по 3 февраля 2020 г.. включительно объявлен карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Решение принято 27 января городской комиссией по ТЭБ и ЧС в связи с «большой динамикой роста, с целью сдерживания роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, недопущения эпидемических осложнений заболеваемости среди учащихся и работников учреждений образования городского совета».