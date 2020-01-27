С начала боевых действий на Луганщине объем печати сократился в 20 раз

В Луганской областной военно-гражданской администрации состоялось аппаратное совещание, в ходе которого и.о. директора Департамента массовых коммуникаций облгосадминистрации Андрей Зайцев рассказал о реализации Региональной целевой программы развития информационной сферы Луганской области в ​​2019 году и информационной интеграции временно оккупированных территорий области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Андрей Зайцев отметил, с началом военных действий объем печати сократился в 20 раз. На подконтрольной Украине территории регулярно выходят лишь 16 общественно-политических (бывшие коммунальные СМИ) и пять коммерческих газет. Еще 14 изданий выходят ситуативно.

Аналогичная ситуация в сфере телерадиовещания. Согласно данным Государственного реестра в Луганской области зарегистрировано 70 телерадиоорганизаций, из которых 44 находятся на временно оккупированной части области.

На территории области, подконтрольной украинскому правительству, работает 26 телерадиоорганизаций.

Телевещание осуществляют четыре компании: филиал ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Региональная дирекция UA Донбасс», ООО Независимая телерадиокомпания «ИРТА», ООО «Телекомпания« СТВ », ООО« Телерадиокомпания «Акцент».

Кроме того, 16 — работают как провайдеры программной услуги; 9 — как региональные редакции проводного вещания; 5 — FM-радиовещатели. Телерадиоорганизации, работающие на освобожденных территориях, занимают проукраинскую государственную позицию и обеспечивают информационную политику государства в Луганской области.

Концерн РРТ осуществляет распространение программ 32 общенациональных телевизионных каналов телевидения, программ региональных, областных государственных и подавляющего большинства негосударственных телерадиокомпаний.

Продолжена работа по развитию системы маломощного ФМ-вещания «Вещание громад». Получено три разрешения на вещание (пгт Марковка., г. Сватово., г. Кременная). В Сватово уже работает первая редакция местного ФМ-радио.

Пять заявлений о просчете частот находятся на рассмотрении в УГЦР.

В рамках выполнения региональной целевой программы продлен проект образовательных, культурных и медийных обменов между Луганской и Львовской областями «Изменим страну вместе»

В 2019 году к журналистским обменам присоединились КП «Сватовская районная телерадиокомпания» с телерадиопроектами «Изюминки города Льва» и «Львовские Луганчане», районная газета «Новости Сватовщины» с проектом — «Единение», Троицка районная газета «Сельская новь» — «Развитие сотрудничества СМИ г.. Борислава Львовской области и Троицкого района Луганской области », областной общественно-политический еженедельник« L-POST «-» Восток и Запад: единое информационное пространство »и ОО« Медиапространство Украина »- с проектом« Культурное наследие Львовщины ».

Ключевым вопросом информационной безопасности Луганской области является восстановление и развитие технической инфраструктуры распространения телерадиосигнала на подконтрольные и неподконтрольные территории области.

Так, в области работают введенные в эксплуатацию в 2017 году 134-метровая РТС в Новоайдарском районе и 19 радиотрансляционных комплектов в 18 населенных пунктах Станично-Луганского, Попаснянского и Новоайдарского районов.

В 2019 году начата процедура передачи от международной организации USAID пяти цифровых передатчиков для осуществления вещания с башни в с. Бахмутовка «UATV-1» и «UATV-2».

Проблема покрытия «серой зоны» и большей части неконтролируемой территории сигналом украинских телерадиовещателей будет решена после установления радиотелевизионной станции на территории Попаснянского района Луганской области, а также после развития системы маломощного ФМ-радиовещания.

Региональной целевой программой развития информационной реинтеграции и развития сферы Луганской области на 2020-2023 годы предусмотрено строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе. Сейчас выделен земельный участок под строительство, разработка проектной документации завершается.

Региональная целевая программа развития информационной сферы Луганской области в 2019 году выполнена на 110%, отметил докладчик.