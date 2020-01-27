7 причин посетить Старобельск. ВИДЕО

Старобельск Луганской области — купеческий город, основанный в 1686 году на левому берегу реки Айдар. Команда издания «svoi.city» подготовила познавательный видеоролик о том, что интересного можно увидеть в городе.

Итак, в Старобельск следует приехать, чтобы:

Посмотреть на старинные здания Почувствовать себя героем книг Ильфа и Петрова (осенью в Старобельске проходит парад Остапов и театрализованное действие по мотивам книги «12 стульев») Ощутить атмосферу старинного монастыря Попробовать целебной доисторической воды городской водолечебницы Насладиться местной природой Искупаться в Айдаре Сходить в городской парк развлечений

Гайд по Старобельску, подготовленный командой издания, читайте на сайте svoi.city