7 причин посетить Старобельск. ВИДЕО

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Старобельск Луганской области — купеческий город, основанный в 1686 году на левому берегу реки Айдар. Команда издания «svoi.city» подготовила познавательный видеоролик о том, что интересного можно увидеть в городе.

Итак, в Старобельск следует приехать, чтобы:

  1. Посмотреть на старинные здания
  2. Почувствовать себя героем книг Ильфа и Петрова (осенью в Старобельске проходит парад Остапов и театрализованное действие по мотивам книги «12 стульев»)
  3. Ощутить атмосферу старинного монастыря
  4. Попробовать целебной доисторической воды городской водолечебницы
  5. Насладиться местной природой
  6. Искупаться в Айдаре
  7. Сходить в городской парк развлечений

Гайд по Старобельску, подготовленный командой издания, читайте на сайте svoi.city

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