«Странные метаморфозы»: в сети главарю «ДНР» уже нашли преемника

В социальных сетях активно ходят слухи, что после отставки помощника президента РФ Владислава Суркова, которого называют «куратором ЛДНР», главарю «ДНР» Денису Пушилину «укажут на дверь».

В российской версии «Википедии» даже указали имя преемника Дениса Пушилина — это «премьер ДНР» Александр Ананченко. На интересный факт обратил внимание Анатолий Штефан («Штирлиц») в ФБ.

«Дениска где-то пропал с поля зрения, а на википедии внесли сразу смену на Ивана Приходько, позже на Ананченко. Чудеса да и только или интересные изменения после отставки Суркова! Ждем продолжения шапито», — сообщил Анатолий Штефан.