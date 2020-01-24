Северодонецкому химико-механическому техникуму не хватает денег на отопление. ВИДЕО

Студенты Северодонецкого химико-механического вынуждены сидеть за занятиях в верхней одежде, поскольку в учебных помещениях холодно.

Об этом сообщается в сюжете UA:Донбасс.

В техникуме обучается около 700 студентов. Как рассказал директор Евгений Жученко, техникуму не хватает средств полностью отапливать здания учебного учреждения. Финансирует техникум Министерство образования и науки Украины.

«На январь месяц на отопление нам выделили 220 тысяч гривен. В сутки отопление — это 18 тысяч. Мы не можем тратить больше денег, чем нам выделило МОН, поскольку — это долги, а долги — блокирование счетов», — говорит Евгений Жученко.

По его словам, с понедельника от отопления полностью отключат лабораторный корпус.

«Но это тоже не выход», — констатирует директор.

Журналисты отправили запрос в Министерство образования и науки Украины с целью выяснить, нельзя ли увеличить финансирование техникума.