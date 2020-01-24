Названы самые популярные и необычные имена, которые давали детям на Луганщине в 2019

В Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Харьков) рассказали, какие самые необычные имена давали новорожденным малышам в Харьковской, Луганской и Донецкой областях в 2019 году, а какие имена были самыми популярными в восточном регионе.

Так, в 2019 году году жители Харьковщины выбирали своим новорожденным малышам необычные имена.

Мальчикам: Орест, Марьян, Луис, Роберт, Оскар.

Девочкам: Мия, Торина, Тея, Урсула, Глория, Аврелия.

На Луганщине новорожденных

мальчиков называли Эдвард, Илойсбек, Рухлан, Серафим, Сураб, Тигран,

девочек — Джанита, Лаура, Леона, Лея, Милая, Мишель, Розалина.

В Донецкой новорожденных

мальчиков называли Рудольф, Мариан, Томас, Нерсес, Ноа, Виллимир, Аганес, Ваче,

девочек — Доляна, Лисоль, Айсель, Малика, Жасия, Вирсавия.

По Восточному региону самые распространенные имена, которые давали

мальчикам: Артем, Александр, Владислав, Кирилл, Богдан, Максим,

девочкам: Мария, София, Вероника, Алиса, Ева, Анастасия