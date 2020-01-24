В двух селах Кременского района планируется создание подразделений местной пожарной охраны

В течение IV-го квартала 2019 года Кременским городским отделом ГУ ГСЧСС Украины в Луганской области проведена работа по созданию подразделений местной и добровольной пожарной охраны. В частности, была достигнута договоренность о создании подразделений на территории Невского и Михайловского сельских советов.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.

В этих населенных пунктах находятся здания, которые после проведения реконструкции могут быть использованы под размещение и образования на их базе подразделения местной пожарной команды.

«Подразделения местной добровольной пожарной команды будут обслуживать окружающие села, это позволит в несколько раз сократить время прибытия спасателей к месту происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее, на 31-й сессии седьмого созыва Невского сельского совета уже было принято решение «О создании местной пожарной охраны села Невское Кременского района Луганской области» с принятием соответствующих мер.

Отметим, что региональной программой создания подразделений местной и добровольной пожарной охраны на 2021-2023 годы предусматривается полное или частичное финансирование из областного бюджета расходов на образование таких формирований.

Сейчас для включения в эту программу подготовлены проектные предложения по созданию пожарно-спасательных подразделений местной пожарной охраны в Невском и Михайловке, которые могут быть реализованы (в случае прохождения конкурсного отбора) за счет средств Государственного фонда регионального развития.