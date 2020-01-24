Завтра на Луганщине ожидается дождь со снегом и усиление западного ветра

В субботу, 25 января в Луганской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег с дождем. Видимость хорошая, в осадках местами 2-4 км. На дорогах гололедица.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Ветер западный, 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем от 1 0 мороза до 4 0 тепла .

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ветер западный 7-12 м / с. Температура ночью около 0 0 , днем 1-3 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 0-2 0 мороза, днем 1- 3 0 тепла .

В воскресенье, 26 января, в регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью от 1 0 тепла до 4 0 мороза, днем 0-5 0 тепла.