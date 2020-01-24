В ОРЛО на ш/у «Луганское» до сих пор не дали остаток зарплаты за август прошлого года, — источник

На временно неподконтрольной территории Луганской области рабочим не спешат отдавать накопленные долги по зарплатам.

Об этом сообщает источник «Луганский инсайд» в телеграмм-канале.

Так, на шахте «Белореченская» на сегодняшний день погасили только 65% октября, на филиале «Антрацитпогрузтранс» («Антрацитуголь») задолженность по заработной плате составляет 3 месяца.

«Шахтоуправление «Луганское» ГУП ЛНР «Центруголь»: до сих пор не выплатили остаток з/п за август. На возмущенные вопросы шахтеров о зарплате, руководство отвечает, что «если бы мы знали, что так мало людей здесь будет работать и будет такой низкий уровень добычи, то вообще бы шахту не открывали»», — рассказал источник.

На Алчевском металлургическом комбинате (АМК) на данный момент до сих пор не выплачены долги за ноябрь (остаток 21%).

«Причиной называют «технические трудности». Ходят слухи, что якобы в связи со сменой собственника переделывают договора, поэтому зарплаты пока нет. Кроме того сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) предприятия проводят «профилактические беседы» с наиболее активными пользователями соцсетей, дабы не болтали лишнего», — отметил информатор.

Источник также отметил, что «рупоры ЛНР» умалчивают данную информацию, предпочитая рассказывать о том, как «развивается экономика республики».