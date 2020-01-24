В Рубежном легковушку «примяло» между двумя большегрузами. ФОТО

Сразу два протокола в отношении водителей составили патрульные во время оформления ДТП, которое произошло вчера,23 января возле железнодорожного вокзала г. Рубежное.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области

Причиной аварии стало несоблюдение безопасной скорости и не учет дорожной обстановки водителями легкового ВАЗ 210700-20 и грузового MAN TGL8210. В результате первого удара, легковушка столкнулась с грузовым автомобилем Renault Premium 340, который двигался впереди. Второе столкновение произошло с грузовиком, который ехал позади легковушки. Никто из водителей или пассажиров не пострадал.

За нарушение ПДД, повлекшее ДТП, в отношении водителя ВАЗ 210700-20 и грузового MAN TGL8210 патрульные составили два протокола по ст. 124 КУоАП.

По составленным протоколам окончательное решение о степени ответственности каждого из участников аварии примет суд.