Как спасатели и медики помогают гражданам на КПВВ «Станица Луганская». ФОТО

В Луганской области на линии разграничения действует только один контрольный пункт въезда-выезда — «Станица Луганская», который ежедневно пересекают около шести тысяч граждан в обе стороны. Пешеходный переход все время забит людьми: и в будни, и в выходные. Пеший коридор особенно является трудным для людей с маленькими детьми, с костылями или на инвалидных колясках, стариков и людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

С 2014 года на КПВВ «Станица Луганская» дежурят спасатели, к которым с начала 2020 года с помощью обратились уже 7080 граждан, в частности, 204 человека пожилого возраста и людей с инвалидностью. В то же время, фельдшеры ГСЧС оказали медицинскую помощь более чем трем тысячам граждан.

Кроме того, учитывая ситуацию в районе, у которого ведутся боевые действия, спасатели проводят с населением профилактическую работу о правилах безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов и при возможных обстрелах.