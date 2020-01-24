Медицинская справка в бассейн – особенности

Для детей и взрослых бассейн – это не только приятно, но еще и полезно. И если вы решили оздоровиться и заняться плаванием, то нужно будет доказать, что вы не представляете опасности для окружающих. Для этого необходимо получить соовтетствующий медицинский бланк. Речь идет о медицинской справки в бассейн. Вы сможете узнать подробнее о медицинской справке и заказать официальный документ для посещения бассейна или спортивного комплекса в Москве на сайте Spravki-bassein.com. Здесь есть возможность приобрести без очередей и лишней траты времени медицинскую справку для детей и взрослых. Вы получите документ в течение суток. При этом вам не придется посещать поликлинику. Справка будет заполнена действующим врачом, в соответствии с вашими требованиями, которые необходимо будет указать при оформлении заявки.

Заказать справку вы сможете прямо на сайте, не выходя из дома. Это займет у вас минимум времени. Для того чтобы уточнить все детали, получить бесплатные компетентные разъяснения по возникшим у вас вопросам, вы сможете созвониться со специалистами.

Для того чтобы заниматься спортом, администрация водного комплекса просит предоставить бланк о состоянии здоровья. Подобная медицинская справка позволит оценить состояние здоровья, станет доказательством того, что отсутствуют опасные вирусные, а также инфекционные патологии. Для этого сдаются анализы – кровь на ВИЧ, а также общий скрин. Кроме того, сдается кал на наличие глистных инвазий и сифилис, на гепатит. Проводится флюрография. Для женщин в обязательном порядке необходимо посетить гинеколога.

После заполнения справки в бассейн, ставится штамп клиники вверху слева, треугольная печать внизу. Последней строкой является подпись доктора, здесь в обязательном порядке расшифровывается фамилия и личная печать.

На всей территории страны правила касаемо посещения бассейна одинаковые. Для того чтобы не стать виновником распространения эпидемий, администрация спорткомплекса просит предъявить справку в бассейн. И вы сможете заказать ее у специалистов без очередей и долгих ожиданий.