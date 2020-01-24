В Северодонецке парень пытался спрятать пакетик с веществом, похожим на наркотики, в обуви

В Северодонецке и Рубежном патрульные задержали молодых людей с веществом, похожим на наркотики. В обоих случаях парни пытались проявить»изобретательность».

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Так, в Северодонецке патрульные роты ТОР заметили молодого человека, поведение которого им показалось подозрительным: он нервничал и пытался обойти их стороной.

«Во время поверхностной проверки у 18-летнего гражданина патрульные ничего не обнаружили, но заметили, что он старается меньше наступать на одну ногу. Его попросили показать обувь. В кроссовке полицейские обнаружили пакетик с растительным веществом, похожим на наркотическое», — сказано в сообщении.

В Рубежном 24-летний гражданин пытался скрыть от патрульных сверток с, вероятно, наркотическим веществом среди денежных купюр, которые достал из кармана. Аналогичный случай обнаружения запрещенных к обороту веществ случился на улице Парковой. Во время поверхностной проверки у мужчины,который подозрительно себя вел, обнаружили два пакетика с растительными веществами, похожими на наркотические.

Поскольку ситуации имели признаки уголовных преступлений, патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.