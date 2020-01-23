Освобожденный из плена «ЛНР»: боевики требовали у меня деньги за внесение в списков на обмен

Бывший пленник НВФ «ЛНР», бизнесмен Денис Секацкий заявил, что боевики требовали у него крупную сумму денег на внесение в списки на обмен.

Об этом он рассказал в интервью «Цензор.НЕТ».

«То есть, они требовали с меня выкуп — за то, чтобы меня не убили, чтобы подтвердили, чтобы внесли меня в списки на обмен со стороны «ЛНР». Приезжали люди, и отдавали деньги через моего адвоката … Я не один такой был. Возможно, я единственный, кто говорит об этом, но больше половины из нас заплатили за то, чтобы уехать. Самый тяжелый из наших до сих пор лежит в Феофании, у него операция на операции проходит. Он за свою свободу заплатил почти 80 тыс. долларов. А если бы этих денег не было? .. Его бы просто не отдали. Или убили бы там. Однако он был коммерсантом, как и я, у нас было что брать — хоть и сняли с нас все полностью. Но я знаю ребят, родители которых не знали, где взять 5 тыс. долларов, или даже тысячу долларов.

Военных это якобы не касалось. Им повезло — по крайней мере, тем ребятам, которые с нами из Луганска приехали. Потому что о них сразу узнали журналисты, о них упоминали в новостях — и они были неприкосновенны. Да, их также содержали в нечеловеческих условиях. Но о них все знали сразу, и замылить их невозможно было, невозможно было сказать, что их нет. Это нас можно было скрывать, не показывать, сказать, что нас никогда не было. Я лично «пропавшим без вести» 5 месяцев», — рассказал он.

Денис Секацкий заявил, что внесение в список на обмен он заплатил $32 тыс.

«Когда нас только поменяли здесь, я подходил к Сергею Сивохо. Говорю: «Я заплатил за свою свободу 32 тыс. долларов — кроме того, что у меня забрали при задержании. Кто за это будет отвечать? Кого спрашивать? Ведь там занимались вымогательством, по сути … У кого есть деньги, тех меняют . А у кого нет — значит, останутся там? » Мы очень благодарны президенту за то, что нас обменяли, мы очень устали, надежды уже не было никакой. Но наших там еще очень много!

Я видел многих людей, которые были нормальными, а после 4-5 месяцев за решеткой превращались в овощи. Такой человек не говорит, не смотрит телевизор, практически не ест. И уже ни во что не верит. Из тех, кого я знаю, таких в Луганске на данный момент осталось двое (но у меня была ограничена возможность общаться с другими заключенными из-за моей статьи). Одного из них и в списках не было. Тех, кого мы знали, с кем пересекались в местах лишения свободы и во время судов — мы все уже в списки внесены. Чтобы все знали о том, что эти люди есть», — подытожил Денис Секацкий.