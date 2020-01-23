Донецкий блогер показал, как изменился за годы войны дворец спорта «Дружба». ВИДЕО

Проживающий в неподконтрольном Украине Донецке блогер на своем Ютуб-канале «Дневник толстяка» опубликовал видео, в котором показал сегодняшнее состояние известного донецкого дворца спорта «Дружба».

Об этом сообщает ДонПресс

Как отметил блогер, до войны это дворец спорта был домашней ареной хоккейного клуба «Донбасс». С началом боевых действий клуб покинул город и в помещении дворца произошел пожар. За почти шесть лет с его момента «власти» так и не реконструировали здание. Сейчас оно пустует, и по словам блогера, сквозь окна видно, что проводка в залах отсутствует. В комментарии к видео пользователи пишут, что вряд ли «власти республки» когда-либо восстановят дворец:

«Да, ужас!!! Как можно уничтожить такую красоту»

«Знаю, что хозяин сейчас в Мариуполе тренирует юношескую команду Украины. В Донецк возвращаться не собирается. Смысла НЕТ. ДНРовцы ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ, пока НЕ отжали, так как НЕ знают что потом с ним делать»

«Если до сих пор не восстановили, значит эта власть ничего не может сделать. А после восстановления имущество и содержать нужно. А это тоже деньги, и немалые… Да и кто там играть то будет?»

«Для детей устраивали новогодние представления. Было очень красиво и весело. Мне лично очень жаль».