Экс-узник НВФ «ЛНР» рассказал страшную правду о замученных людях в Луганске: «Захоронений очень много»

Во временно неподконтрольном Луганске есть захоронения людей, которых пытали и убили боевики «ЛНР».

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал бывший узник НВФ «ЛНР» Денис Секацкий.

«У нас вывозили мертвых в штольни. В воздухоотводники шахт сбрасывали тела. В копанки сбрасывали. Я думаю, что если Украина туда зайдет — там найдут целые могильники. В 2014 году людей сжигали в Луганске прямо на ремонтном заводе. Захоронений очень много … Я, кстати, почти все могу показать — те, которые я знаю по Луганску, по 2014 году. Исчезло очень много людей. Официальные цифры существенно приуменьшены», — рассказал Денис Секацкий.

Он также отметил, что НВФ не признаются в убийстве пленника.

«Как представители любой спецслужбы, сотрудники ФСБ знают границу человеческих возможностей — в тех же уколах, шокотерапии, воде. Они знают, когда нужно остановиться, их этому учат. Местные террористы этих норм не знают. О чем можно говорить, если он был дворником и стал «дознавателем»? .. А если человека убивают в плену — этого не признают и его тело не отдадут», — подчеркнул Денис Секацкий.