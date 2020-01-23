Завтра в Луганской области на дорогах гололедица

Завтра, 24 января, в Луганской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Видимость хорошая. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 0 мороза, днем от 3 0 мороза до 2 0 тепла .

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 3-5 0 мороза, днем 0-2 0 тепла .

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 0 мороза, днем 0- 2 0 тепла .