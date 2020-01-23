Очень мало посетителей: луганчанин показал ТРЦ «Атриум». ВИДЕО

Житель временно неподконтрольного Луганска показал, как сейчас работает ТРЦ «Атриум», расположенный по улице Будённого.

Видео опубликовано на Youtube-канале «Коты Луганска».

В ТРЦ работают детский развлекательный комплекс, боулинг, массажный кабинет, школа танцев, магазины одежды, строительный маркет. К примеру, цена игры в боулинг в час — от 300 до 450 рублей в зависимости от дня и времени суток.

Многие торговые площадки на 1 и 2 этаже здания не работают. Не функционирует и фонтан в виде водопада. Как отметил автор видео, посетителей в торгово-развлекательном центре очень мало.

Смотрите видео с ТРЦ «Атриум» с 12:54