«ЛЭО» собирается 3 февраля обесточить «Лисичанскводоканал»

«Луганское энергетическое объединение» намерено 3 февраля 2020 года обесточить ЛКСП «Лисичанскводоканал».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В связи с тем, что «Лисичанскводоканал» не выполняет свои договорные обязательства своевременно платить за потребленную электрическую энергию, игнорирует любые обращения энергетиков вернуть долги, ООО «ЛЭО» направило письмо председателю Луганской областной государственной администрации Сергею Гайдаю, председателю г.Лисичанск Сергею Шилину и депутатскому корпусу Лисичанского городского совета, с предупреждением об очередном обесточивании 03.02.2020 года, если не будут приняты определенные меры по уплате задолженности», — сказано в сообщении.

В «ЛЭО» заявили, что долг составляет 142 млн 210 тыс грн, а «Лисичанскводоканал» с ноября 2019 года не делает попыток его погасить.