Гайдай хочет привлечь китайских инвесторов для строительства жилья

Об этом председатель облгосадминистрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил во время селекторного совещания по вопросам обеспечения жильем лиц, участвовавших в АТО и осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также внутренне перемещенных лиц.

Мероприятие состоялось под председательством Первого заместителя Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Антона Колумбета, сообщает пресс-служба ЛОВГА

Глава области Сергей Гайдай сообщил, что в связи со сложной ситуацией на Донбассе, в Луганской области практически не строится жилье, а застройщики, которые здесь остались, завышают цены. «Сейчас я веду переговоры с китайскими инвесторами, которые могут построить многоэтажки блочной системой по вполне доступным ценам. Вскоре состоится презентация Проекта ».

Во время селекторного совещания обсужден ряд вопросов. В частности, по обеспечению жильем участников АТО / ООС и внутренне перемещенных лиц, бюджетные программы, которые уже реализуются некоторыми постановлениями КМУ, субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку временного жилья для ВПЛ и тому подобное.

«Вопросы обеспечения жильем участников АТО / ООС и внутренне перемещенных лиц является приоритетным для государства. Сейчас в Украине насчитывается более 20 тыс. участников боевых действий, необеспеченных жильем, но это только те, кто стоит на квартирном учете. И примерно 400 тыс. семей-переселенцев », — отметил Антон Колумбет.

Также он сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести встречи между представителями местных властей, территориальных громад с застройщиками о механизме передачи земли для строительства жилых комплексов. То есть, местная власть выделяет земельный участок, а застройщик, получив ее, строит жилье.

В свою очередь, Сергей Гайдай предложил найти варианты для упрощения выдачи жилья для участников АТО / ООС и ВПЛ.