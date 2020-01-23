В Золотом-4 местный ФАП получил лекарства и медпринадлежности от Красного Креста Украины

Фельдшерcко-акушерский пункт в Золотое-4 Луганской области получил медицинские препараты от волонтеров Красного Креста Украины.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В конце ноября волонтеры Отрядов быстрого реагирования Красного Креста Украины провели мониторинг потребностей населения в пределах разведения войск на востоке Украины. В наше поле зрения попало г. Золотое Луганской области и с. Николаевка Донецкой области. Оказалось, что одна из потребностей — недостаток лекарств в фельдшерских пунктов и амбулатории», — сказано в сообщении.

И вот 13 января волонтеры Луганского областного отряда вместе с главой городов Золотое, Горское Попаснянского района Сергеем Шестаком передали медицинские препараты в фельдшерcко-акушерский пункт в Золотое-4.

Также 21 января волонтеры ОБР Донецкой областной организации ОККУ передали медицинские препараты для амбулатории Николаевского сельского совета.

Общая сумма препаратов и медицинских принадлежностей составила более 38 тыс. гривен. Это были антибиотики, препараты для людей с сахарным диабетом и заболеваниями сердца, оборудование для забора крови и проверки уровня холестерина, глюкометр, перчатки, дезинфицирующие средства и многое другое.