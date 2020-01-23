Кременская райгосадминистрация направила в ОГА замечания по поводу работы «Укрпочты»

Недавно председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай дал поручение руководителям территорий проанализировать наличие проблемных вопросов в работе отделений Луганской дирекции АО «Укрпочта» с целью улучшения их функционирования.

Об этом сообщает пресс-служба Кременской РГА.

«Во исполнение протокольного поручения Кременской райгосадминистрации проведен соответствующий мониторинг по сельским советам. По факту было установлено, что в с. Голиково Червонопоповского сельского совета нет почтальона, поэтому пенсия , а это 20 человек, не доставляется.

Варваровское отделение нуждается в обновлении оргтехники, а также отоплении. К Нововодяному передвижной почтовый пункт прибывает только один раз в неделю, вместо заявленных ранее двух раз, а также с задержкой поступают платежи за услуги ЖКХ на счета предприятий, предоставляющих соответствующие услуги», — сказано в сообщении.

Указанные замечания направлены для дальнейшей обработки в Управление промышленности, транспорта и связи облгосадминистрации.