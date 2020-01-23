Владимир Зеленский рассказал о судьбе украинских пленников в ОРДЛО и России: детали

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочим визитом в Израиле, ответил на вопросы журналистов о судьбе украинских граждан, которые остались в оккупированном Крыму и Донбассе, а также на территории России в качестве пленников и заложников.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, наша страна ведет переговоры по решению этого вопроса, используя все имеющиеся для этого международные площадки, включая «минский» и «нормандский» форматы, передает Диалог

По словам Зеленского, Украина уже подготовила два списка с именами незаконно удерживаемых лиц, более того, уже ведутся переговоры с Российской Федерацией относительно продолжения формата обмена «всех на всех».

«Мы ведем переговоры с Москвой насчет обмена всех незаконно удерживаемых лиц. Это касается всех без исключения украинцев, крымских татар и других лиц, которые сейчас находятся на территории России», — отметил гарант Конституции.