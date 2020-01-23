На Луганщине огласили приговор живодеру, застрелившему котят

При поддержке публичного обвинения Старобельской местной прокуратурой судом вынесен обвинительный приговор в отношении 47-летнего местного жителя по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Следствием установлено, что в начале октября 2019 на территории собственного двора обидчик, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, выстрелил из принадлежащего ему гладкоствольного ружья в двух котят. Полученные повреждения домашних животных оказались несовместимы с жизнью.

Умышленные действия указанного лица квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, совершенное умышленно по двум животным и повлекшее их гибель).

Старобельский районный суд Луганской области признал виновным мужчину в совершении преступления и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. При этом, учитывая признание обидчика и раскаяние, освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.