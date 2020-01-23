Стала известна численность населения Украины по оценкам правительства. ИНФОГРАФИКА

В Украине без учета оккупированных территорий и граждан, живущих за рубежом, проживает 37 млн 289 тысяч человек.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на брифинг министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета.

«37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Результаты оценки свидетельствуют о том, что в Украине женщин почти на 3 млн больше чем мужчин: 20,01 млн женщин, 17,28 млн мужчин.

Министр рассказал, что оценка дает информацию о численности, половозрастной структуре населения, а также распределение по регионам, а перепись населения дает эти же данные и, например, информацию об этносе или состояние домохозяйства, однако на перепись в бюджете на 2020 год заложено 3,4 млрд грн.

Для оценки численности населения Украины использовали три метода. По словам Дубилета, все они дали примерно одинаковый результат с разницей 2.86%.

Судя по данным инфографики, в Луганской области проживает 1127,5 тысяч человек (без учета оккупированной территории).