НВФ «ДНР» подтвердили задержание Болотина

Сепаратисты «ДНР» подтвердили задержание члена «Общественной палаты ДНР» Александра Болотина.

Его задержали за якобы «размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ряда видеоматериалов, содержащих заведомо ложную, неподтвержденную информацию, направленную на возбуждение ненависти и вражды, а также порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур ДНР». Об этом сообщили в так называемом «МВД ДНР».

Также сепаратисты заявили, что против Болотина «возбуждено уголовное дело».

Напомним, что сам Александр Болотин писал материалы, в которых критиковалось питание в школах временно неподконтрольной Макеевки.