ТОП-7 советов: все что нужно знать про офисную бумагу

Офисная бумага – это наиболее популярный вид расходного материала, используемый в современных офисах. Ежемесячно одно крупное предприятие тратит в среднем 110 пачек и это не предел – все зависит от специфики компании.Ведь существуют фирмы, где в месяц расходуют до 2000 пачек. Если умножить такую цифру на 12 месяцев, то получится кругленькая сумма. Экономия на бумаге – это актуальная тема, о которой поговорим далее.

Совет №1: место покупки

Первый фактор экономии – это надежный и ответственный поставщик. Если ваша компания потребляет существенное количество бумаги, тогда вы сможете сбросить цену через налаживание долгосрочного сотрудничества. К примеру, можно купить офисную бумагу на сайте: https://mak.trade/ofisnaya-bumaga/, что позволит создать действительно оптимальные условия по стоимости и сервису.

Совет № 2: оптимизация на качестве

Для оптимизации потребления бумаги важно ориентироваться на качественный расходный материал. Изделие напрямую влияет на копировальную и печатную технику.Поэтому делайте все возможное, чтобы не создавать дополнительные расходы на заправку картриджей или починку аппаратуры.

Совет №3: обозначения на принтере

Согласно официальной статистике из-за большого количества копировальной техники в офисе сотрудники забывают, как правильно переворачивать листы. Двусторонняя печать – это основная причина порчи офисной бумаги, примерно 20% брака приходится на нее. Чтобы избежать этого, на всех устройствах размещайте подсказку, которая поможет определиться с положением и сохранить материальные ресурсы.

Совет №4: выбираем класс бумаги

Современная бумага традиционно делится на 3 группы, которые определяют качество и возможность эксплуатации расходника в том или ином направлении. Рассмотрим каждую в деталях:

1. Класс Cсчитается самым бюджетным и универсальным. Подходит для изготовления различных документов, но только не для цветной лазерной печати. Это связывается с появлением просвета. Среди популярных брендов выделяется Svetocopy, «Снегурочка», MaestroStandart.

2. Класс B – это улучшенный вариант, который подойдет для двусторонней и скоростной печати в том числе на лазерном принтере. Отличается более существенной стоимостью, подходит для решения практических любых задач современного офиса.

3. Класс A – это бумага, которая попадает в разряд премиум. Она идеально гладкая, белая. Срок хранения составляет до 150 лет, что требует использования при формировании важной документации. Среди лидеров по производству выделяется BalletBrilliant, MaestroExpert, BalletPremier.

Потребность в том или ином классе определяется на основании производственных нужд.

Совет №5: прочие важные параметры

При выборе важен не только класс, но и некоторые другие параметры. Сюда включается формат, правильность геометрии, влажность и белизна. Проверить качество и каждые показатель можно оценить только во время первого использования. Влажность определяется по разводам, геометрия листа по распечатанному материалу.

Совет №6: правильное хранение

Оптимизация должна производиться не только на закупке или на правильном выполнении печати, но и на хранении. Хранить лучше в коробках в горизонтальном положении. В складе или офисном помещении обязано поддерживаться влажность не более 50%, а температура 20 градусов. Это позволит сохранить первоначальные эксплуатационные свойства в полной мере.

Совет №7: все познается в сравнении

Обычно для проверки качества и приемлемости покупки оформляется пробный заказ. Это позволяет в действительности сравнить качественные характеристики, проверить пригодность конечного результата. Осталось только воспользоваться советами и начать экономить.