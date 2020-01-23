Мир — цель №1: новый председатель ОБСЕ о результатах визита в Украину

Содействие мирному урегулированию конфликта в Украине является первоочередным приоритетом албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году.

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама по результатам своего двухдневного визита в Украину, сообщает Укринформ.

«Содействие мирному урегулированию является первоочередным приоритетом Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году. Именно поэтому я решил начать мой первый официальный визит в должности с Украины», — заявил Рама.

По его словам, «кризис в и вокруг Украины» является наиболее неотложным вызовом безопасности и стабильности в Украине.

Как известно, во время пребывания в Киеве действующий председатель ОБСЕ провел встречи с руководителями Украины. Рама поприветствовал решительные действия украинского руководства по мирному урегулированию конфликта и заверил в своих усилиях, направленных на обеспечение того, чтобы обе стороны придерживались принципов и обязательств ОБСЕ и полностью выполняли Минские договоренности.

«Нашей целью, в первую очередь, должно быть обеспечение полного и устойчивого прекращения огня. В 2020 году мы будем пытаться улучшить ситуацию с безопасностью и повседневную жизнь людей, живущих в районах, пострадавших от конфликта», — добавил он.

После встреч в Киеве действующий председатель ОБСЕ также съездил 21 января на восток, чтобы непосредственно ознакомиться с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией в регионе, влияние работы СММ на местах.