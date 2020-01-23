Особенности получения справки РВП

УФМС постоянно борется с появлением на территории России мигрантов, которые чаще всего приезжают в поисках работы. Эта особенность и привела к тому, что были разработаны стандарты, которые позволяют каждому иностранному гражданину получить патент на работу.

Для получения такого патента необходимо пройти медицинскую комиссию и получить справку РВП. Этот пункт необходим для того, чтобы узнать состояние здоровья иностранного гражданина. Без этого документа невозможно дальнейшее оформление законного пребывания на территории Российской Федерации.

Процесс прохождения медицинской комиссии включает в себя поход к таким специалистам как терапевт, фтизиатр, дерматовенеролог, психиатор и нарколог. Безусловно, происходит сдача самых необходимых анализов:

общий анализ крови;

общий анализ мощи;

содержание в крови наркотических и психотропных веществ;

ВИЧ;

сифилис;

гепатит.

Кроме этого в обязательном порядке проходит процедура флюорографического осмотра легких.

Для рядового гражданина этот осмотр не составит проблем, но может занять несколько дней, что же говорит о тех, для кого знакомство с российской медициной будет первым. Чтобы упростить процесс прохождения осмотра и получить справку в день обращения, можно воспользоваться услугами сервиса https://spravka-rvp.com. В результате обращения вы получаете два официальных бланка, которые необходимы для того, чтобы получить патент на работу или временную регистрацию.

Как уже сказано, клиент получает два бланка: зеленый и синий. Первый подтверждает общее состояние здоровью, второй подтверждает отрицательный ВИЧ-статус. Именно два бланка, а не один свидетельствуют о том, что вы прошли полный осмотр согласно установленным правилам получение РВП. Стоит отметить, что на прохождение комиссии выделяется ровно 30-ть дней с момента прибытия, но лучше сделать все процедуры как можно раньше.

Услуги сервиса https://spravka-rvp.com/ платные, но и прохождение комиссии в государственном учреждении будет платным. При помощи сервиса вы освобождаетесь от длинных очередей и сможете забрать все необходимые документы не позже одного дня.