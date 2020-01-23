ЛНУ имени Т. Шевченко хочет переместиться в Северодонецк

И.о. Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук провел переговоры с руководством Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по перемещению в город нескольких факультетов, колледжа и администрации этого высшего учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

«В городском совете получено по этому поводу официальное обращение ректора и председателя ученого совета учреждения, в котором высказывается просьба передать под университет здание одной из школ. Что, учитывая реформу образования в Украине и невысокую заполняемость нескольких средних учебных заведений Северодонецка, возможно», — сказано в сообщении.

Напомним, что в 2014 году Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко был переведен из Луганска в Старобельск, но там ему критически не хватает учебных помещений. Кроме того, Старобельск является маленьким городком, и там трудно арендовать жилье преподавателям и студентам, которых в целом в университете 11 000.

В Северодонецке пока действуют 2 университета — ВНУ им. Даля и внутренних дел им. Дидоренко.

«Однако в городском совете считают, что открытие здесь еще одного университета отвечает стратегическим интересам города. Северодонецк таким образом имеет возможности стать современным университетским городком — вроде западных университетских городков», — отметили в горсовете.