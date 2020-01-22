Жители Золотого-4 пятые сутки сидят без электроэнергии из-за обстрелов

Жители Золотого-4 Попаснянского района все еще не получили электроэнергию в дома.

Об этом сообщает пресс-служба «Луганского энергетического объединения».

«Из-за несоблюдения «режима тишины» 19 января аварийно-восстановительной бригаде энергетиков, которая пыталась выполнить работы в Золотом-4, не удалось завершить необходимые работы. Начался интенсивный обстрел в этом районе со стороны враждебных сил», — сказано в сообщении.

В «ЛЭО» отметили, что поданы заявки на согласование «режима тишины» к Командующему объединенных сил, двусторонний Центр координации и контроля огня, Гражданско-военного сотрудничества и Гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ.

«Только после получения разрешения, энергетики смогут восстановить линию и предоставить столь необходимый свет жителям Золотого», — уточнили энергетики.

Напомним, 18 января сотрудники ЛЭО получили сообщение о поврежденной линии энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ на одной из улиц этого населенного пункта из-за несоблюдения «режима тишины».