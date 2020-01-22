По случаю Дня Соборности жителям Луганщины присвоены почетные звания и областные награды

Председатель Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

В начале мероприятия Сергей Гайдай рассказал о важности самоидентификации себя как украинца. Он сказал, что каждый раз, когда его спрашивают откуда он родом, в ответ слышали — «Из Украины». И это утверждение не является бесполезным, поскольку глава Луганской области родился в Северодонецке, работал в Киеве, во Львове и в Закарпатье. За свой долгий путь он никогда не забывал и не чурался своей родной Луганщины.

«Нет разницы кто вы есть — аграрий, военнослужащий, педагог, медик, спасатель и тому подобное. Все вы, кто отдает свое время и силы, работая на Луганщине, являются героями. Своим ежедневным трудом вы приближает то время, когда наша земля снова станет единой и неделимой », — отметил Сергей Гайдай.

Сергей Гайдай от имени Президента Украины Владимира Зеленского передал ряд почетных званий. Так, заведующей кафедрой Восточноукраинского национального университета им. В.Даля Наталье Завацкой присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». Главный инженер Северодонецкого района электрических сетей ООО «ЛЭО» Эдуард Александров и мастер производственного участка Горской мастерской производственного участка Попаснянского района электрических сетей ООО «ЛЭО» Вадим Дебёлый отмечены званиями «Заслуженный энергетик Украины».

Доценту кафедры ГУ «Луганский государственный медицинский университет» Сергею Напрасникову присвоено звание «Заслуженный врач Украины», а хормейстеру образцового хора «Солнышко» Новопсковского районного центра культуры и досуга Наталье Шморгун — «Заслуженный работник культуры Украины».

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» получили сразу двое наших земляков — тренер-преподаватель КУ «Луганская областная школа высшего спортивного мастерства» Валентина Шевчук и судья, президент Федерации полиатлона Украины Николай Фоменко. Владимир Гойденко, директор сельскохозяйственного ООО «Воеводское», получил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины».

Также глава Луганской области вручил ряд областных наград. В частности, почетным знаком «За развитие региона» награжден заместитель начальника управления стратегических расследований в Луганской области, подполковник полиции Евгений Беляев, начальник отдела управления прокуратуры Луганской области Денис Макашов, директор частного сельскохозяйственного предприятия «Агрофирма Приволье» Дмитрий Оденчук.

Наталья Барчишак, директор КУ «Луганская областной специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва« Олимпийская надежда » награждена знаком« За содействие развитию Луганщины ».

Знак почета «Защитнику Луганщины» был присвоен военнослужащим, пограничникам и правоохранительным органам.