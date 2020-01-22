Экс-бойцу «Айдара» грозит до 15 лет тюрьмы за убийство служащего военной комендатуры г.. Счастье

Под процессуальным руководством Беловодского отдела Старобельского местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении бывшего военнослужащего по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в июле 2014 года указанное лицо, находясь в составе добровольческого батальона «Айдар», из мотивов личной неприязни осуществило три прицельных выстрела из автомата Калашникова в служащего военной комендатуры г.. Счастье. Один из выстрелов попал в голову 30-летнего мужчины, чем причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В марте 2017 благодаря принятым мерам правоохранители установили лицо, причастное к совершению убийства. Собрав достаточное количество доказательств, мужчине сообщили о подозрении и, учитывая, что последний скрывался от органов следствия, объявили его в розыск.

В сентябре 2019 установлено местонахождение подозреваемого и по ходатайству прокуратуры судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас обвиняемый в умышленном убийстве ждет судебного разбирательства в следственном изоляторе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.