«Шансов, что мы увидим трамвай, практически нет»: в Луганске разворовывают контактные повода

В неподконтрольном Луганске все чаще фиксируются кражи контактных проводов. Напомним, что в декабре 2019 года было похищено 265 метров проводов контактной сети в Каменнобродском районе.

И вот уже 20 января 2020 года 20 января представители предприятия «Луганскэлектротранс» обнаружили, что в промежутке между домами №478 и 498 неизвестные лица похитили около 400 метров контактного провода МФ-100 (провод для обеспечения питания трамваев). С соответствующим заявлением они обратились в «полицию». Такой информацией поделился в телеграмм-канале «Луганский инсайд».

«Собственно шансов на то, что когда-нибудь мы снова увидим луганский трамвай практически нет (сейчас эту тему уже вообще не поднимают), но это не означает, что нужно позволить неизвестным все разворовать. Многие зададутся вопросом — срезали 400 метров провода (это очень много) и неужели никто ничего не видел и не слышал? Похоже что именно так, ибо, насколько я понимаю, происходило все во время комендантского часа, который в нынешнем своем виде является «звездным часом» для различного рода преступников», — отметил источник.