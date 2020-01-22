Луганская область на 4 месте по росту объемов розничной торговли

В 2019 году объем оборота розничной торговли в Украине вырос на 10,5%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что в 2018 году этот показатель составлял 6,2%, передает Первая полоса

По данным статистического ведомства, в декабре 2019 года против декабря 2018 года объем физического объема оборота розничной торговли увеличился на 12,5%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 18,7%.

Уточняется, что среди регионов наибольший рост оборота розничной торговли в 2019 году наблюдался в Киевской (на 20,0%), Винницкой (на 18,6%), Тернопольской (на 17,5%) и Луганской (на 16,0%) областях.