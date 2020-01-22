Шел пешком из РФ: пограничники на Луганщине задержали мужчину, находившегося в розыске

Вчера, 21 января, пограничники Луганского отряда, выполняя задание в составе Объединенных сил, задержали гражданина, который находился в розыске.

Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ.

Гражданин Украины, 1970 года, прибыл в пункт пропуска « Танюшевка». Он направлялся пешком из России в Украину. При осуществлении мероприятий пограничного контроля охранниками государственных рубежей было установлено, что мужчина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» , 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданина передано сотрудникам компетентных правоохранительных органов.